Daniel Borges, Victor Sá e Erison em atividade pelo BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 10/07/2022 13:38

Rio - Reforço do Botafogo para esta temporada, o atacante Victor Sá, de 28 anos, vem passando por uma situação complicada. Com uma lesão séria nas costas, o jogador contratou um profissional à parte para ajudá-lo no tratamento. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Victor Sá se lesionou na região lombar sacroilíaca. A sua última partida pelo Botafogo aconteceu no dia 13 de junho contra o Avaí, no Nilton Santos. O Glorioso não dá previsão de recuperação para jogadores lesionados.

O atacante, de 28 anos, chegou ao Botafogo para a disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil. Ele entrou em campo em 12 jogos, fez um gol e deu uma assistência. Antes do Glorioso, Victor Sá atuava pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes.