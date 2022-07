Botafogo foi derrotado pelo Cuiabá - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo foi derrotado pelo CuiabáVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/07/2022 21:04

Cuiabá - Em partida válida pela 16ª rodada, o Botafogo voltou a ser derrotado na Série A. Contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, o Glorioso não conseguiu se impor e perdeu por 2 a 0 para o adversário. O Alvinegro ainda terminou a partida com dois jogadores a menos. Hugo e Daniel Borges foram expulsos e deixaram a equipe carioca com desvantagem numérica no segundo tempo.

O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. No Nilton Santos, o Glorioso recebe o América-MG e precisa vencer por quatro gols de diferença para se classificar para as quartas de final. Em caso de vitória alvinegra por três gols de diferença, a decisão da vaga será nas penalidades.

Atuando em casa, o Cuiabá começou melhor o primeiro tempo contra o Botafogo. Após nove minutos, o Dourado chegou com perigo. Valdívia recebeu pela esquerda, com liberdade e cruzou para Rodriguinho, porém, Victor Cuesta apareceu bem para salvar o clube carioca de levar um gol logo no começo.

Após 21 minutos, a pressão dos donos da casa deu certo. Uendel arriscou de fora da área, Gatito Fernández deu rebotes e Alesson apareceu para colocar a bola no fundo das redes do Botafogo. O gol não mudou a configuração da partida e o Cuiabá seguiu melhor e mais perto de ampliar.

Aos 40 minutos, os donos da casa chegaram novamente com perigo. Alesson recebeu pela esquerda com liberdade, mas acabou finalizando fraco para defesa do goleiro Gatito. Com dificuldades para reagir, o Botafogo não conseguiu assustar os donos da casa em nenhum momento na primeira etapa.

O segundo tempo começou com o Cuiabá novamente sendo perigoso. Aos quatro minutos, Valdívia fez boa jogada pela direita e cruzou para Rodriguinho, o veterano finalizou, mas acabou sendo bloqueado pela defesa do Botafogo.

Aos dez minutos, o clube carioca conseguiu chegar pela primeira vez com perigo. Daniel Borges recebeu dentro da área, driblou dois jogadores e cruzou, a bola passou por Erison e Piazon e a defesa do Cuiabá cortou. No lance seguinte, novamente, o Glorioso chegou com finalização de Chay que assustou Walter, goleiro dos donos da casa.

Aos 24 minutos, mais uma chance alvinegra. Após levantamento de Daniel Borges, Walter teve dificuldades para defender e soltou, no rebote, Piazon tocou para Chay, que acabou bloqueado pela defesa dos donos da casa. No entanto, no lance seguinte, as coisas ficaram mais complicadas para o Botafogo. Hugo fez falta dura em João Lucas e recebeu ao amarelo. No entanto, o VAR recomendou a revisão e o jogador alvinegro foi expulso.

Mesmo com um a menos o Botafogo seguia lutando. Primeiro Erison recebeu pela esquerda e finalizou fraco para a defesa de Walter. No lance seguinte, Jeffinho arrancou com a bola em velocidade e chutou, novamente o goleiro do Cuiabá apareceu bem para salvar o clube do Mato Grosso.

O Cuiabá chegou a marcar o segundo em lance de Igor Cariús, porém, após a revisão do VAR o gol acabou sendo anulado pela arbitragem. O Botafogo ainda teve mais uma expulsão. Daniel Borges recebeu o segundo amarelo nos acréscimos e foi expulso.



Com dois a mais, o Cuiabá teve tempo de ampliar. Aos 52 minutos, André Luís recebeu passe de Rafael Gava, invadiu a área e finalizou, Gatito ainda tocou na bola, mas ela morreu no fundo das redes do clube carioca, dando números finais ao duelo.