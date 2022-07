Víctor Cuesta - Vítor Silva/Botafogo

Víctor CuestaVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/07/2022 11:44

Rio - O zagueiro Víctor Cuesta causou preocupação no Botafogo após se envolver em um choque de cabeça com seu colega de equipe, Lucas Piazón, na derrota para o Cuiabá, no último domingo. Após a partida, a dupla foi encaminhada ao hospital e o defensor argentino acabou levando a pior. Exames apontaram que ele fraturou ossos da face com o impacto.

Piazón também realizou exames, mas as imagens não apontaram nenhum tipo de alteração. Após o atendimento, Cuesta se junto à delegação e retornou normalmente ao Rio.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h, contra o América-MG, no Estádio Nilton Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Glorioso terá a difícil missão de reverter a derrota por 3 a 0 sofrida no jogo de ida, em Belo Horizonte.