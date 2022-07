Luis Castro. America MG x Botafogo pela Copa do Brasil no Estadio Arena Independencia. 30 de Junho de 2022, Brasilia, DF, Brasil. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/07/2022 19:38

Rio - Após a derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, no último domingo (10), o técnico Luís Castro, do Botafogo, admitiu que se surpreendeu por conta das diversas cobranças da torcida por resultados. O português, que assumiu o comando da equipe em março, chegou a citar Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, como exemplo.

"Não quero pôr desculpas, porque não sou de desculpas ou lamentos, estamos a falar sobre fatos e realidade. Vemos grandes equipes serem construídas em dois, três anos. Para mim foi uma surpresa muito grande quererem equipe construída em dois ou três meses. Estamos de acordo que Klopp precisou de três anos para construir o Liverpool, toda gente está muito de acordo. Aqui temos que construir em dois ou três meses. OK. Vamos tentar fazer esse tempo recorde sem oscilação, mas poderá ser erro de análise e de pensamento, ainda mais no contexto que estamos. Mesmo assim, vamos continuar a caminho, fazendo coisas, como já fizemos até agora", disse Luís Castro.

O treinador também aproveitou para projetar o duelo com o América-MG, pela Copa do Brasil. Vale lembrar que o Glorioso precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta para as quartas de final da competição.

"Minha vida me ensinou até hoje, porque ela sempre foi de muito sacrifício, com determinação, ambição e trabalho, é o que vamos continuar fazer. É o que queremos fazer contra o América. Se não for por aí, não vamos conseguir. Acreditamos que podemos conseguir em cada jogo buscar o sucesso que o jogo pode nos dar. É difícil porque eles têm vantagem de 3 a 0, saímos daqui frágeis e esperamos ficar fortes nos próximos três dias de trabalho. Vamos conseguir? Eu acredito sempre que sim. No final comentaremos o que aconteceu, e eu serei sempre o responsável, assumirei minhas responsabilidades", finalizou Luís Castro.

Botafogo e América-MG se enfrentam na próxima quinta-feira (14), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.