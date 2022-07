Lucas Piazon com o uniforme branco do Botafogo, ainda sem o novo patrocínio master - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/07/2022 17:27

Rio - O Botafogo anunciou no último fim de semana o patrocínio com a empresa 'Blaze' para a região master do uniforme, mas não pôde estampar a marca na camisa durante a partida contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em comunicado divulgado, o Alvinegro explicou que a arbitragem da partida solicitou a mudança do uniforme, previamente acordado com o Cuiabá. O Glorioso, então, ao invés de utilizar a tradicional camisa listrada, foi ao gramado de branco.

"As entregas comerciais para o nosso novo patrocinador master já começaram e a estreia na camisa ocorreria normalmente na partida de hoje (domingo), com a utilização do uniforme alvinegro. Entretanto, por uma solicitação da equipe de arbitragem, foi preciso alterar a logística de última hora e utilizar o uniforme branco. Como o patrocínio foi finalizado ontem, não houve tempo hábil para aplicação da marca em todos os jogos de uniformes. Em alinhamento entre as partes, o Botafogo fará a estreia da nova marca no master dos jogadores de linha na próxima partida."

Apenas o goleiro Gatito Fernández carregou o logotipo da empresa durante o duelo com o Dourado. O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, contra o América-MG, pela Copa do Brasil.