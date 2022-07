Carlos Eduardo é mais um reforço do Botafogo para a temporada - Foto: Divulgação/Al Hilal

Publicado 11/07/2022

Rio - Já com acordo para defender o Botafogo nesta temporada, o meia Carlos Eduardo, de 32 anos, se despediu do Al Ahli neste fim de semana e agradeceu todo o carinho recebido nos meses de clube. O jogador deixou a Arábia Saudita sem custos para assinar com o Glorioso até o fim de 2024.

"Al Ahli foi minha casa por um curto período de tempo, mas ficará para sempre na minha memória e no meu coração. Fui recebido com muito carinho pelo clube, equipe e torcedores. Em cada jogo dei tudo de mim e realmente espero que o clube volte a ser o grande clube que conheci. Hoje encerro meu ciclo neste clube incrível que me fez sentir em casa e também uma jornada incrível e inesquecível em um país que por muitos anos se tornou minha primeira casa, por isso serei eternamente grato. Obrigado Al Ahli, obrigado saudita. Obrigado a todos os meus fãs sauditas, vou amar vocês para sempre!", disse o jogador.

Carlos Eduardo fez sua carreira no Oriente Médio e chegou a receber o prêmio de terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes 2019, quando defendia o Al Hilal. O meio-campista já realizou exames médicos e deve ser anunciado pelo Alvinegro nos próximos dias.