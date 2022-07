Marlon Freitas acertou com Botafogo até dezembro de 2025 - Foto: Heber Gomes/Atlético-GO

Publicado 11/07/2022 18:27

Rio - Fechado com o Botafogo, o meio-campista Marlon Freitas, de 27 anos, do Atlético-GO, evitou falar sobre o futuro durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (11). Acontece que o jogador acertou com o Alvinegro até dezembro de 2025, mas como ainda tem contrato com o clube goiano até o final deste ano, o atleta vai se apresentar ao time carioca apenas em janeiro de 2023. A informação foi veiculada com exclusividade pela reportagem do Jornal O Dia.

"Meu empresário está resolvendo todas as situações, até para eu estar focado nos meus jogos, de corpo e alma, como sempre estive no Atlético-GO. Estão cuidando de tudo. Vai ter o momento que o jogador vai ter que tomar decisão, entrar, mas meus empresários estão resolvendo agora", declarou Marlon Freitas nesta segunda-feira.

"Falei para eles que quero estar focado no Atlético-GO, poder continuar entregando e ajudando ao clube que tanto fez por mim. Um clube que vou agradecer para sempre, aqui é minha casa, fui muito bem recebido. Minha missão aqui não terminou ainda, quero deixar isso bem claro, e vou cumprir, como nos últimos dois anos", completou.