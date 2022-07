Durcesio Mello e Daniel Alves em Salvador, na Bahia - Reprodução/Instagram

Durcesio Mello e Daniel Alves em Salvador, na BahiaReprodução/Instagram

Publicado 12/07/2022 13:21

Rio - Presidente do Botafogo, Durcesio Mello esteve em Salvador, na Bahia, e foi a um evento de basquete no Instituto Daniel Alves. O próprio gestor alvinegro compartilhou imagens em sua conta oficial no Instagram e revelou em uma delas o desfecho positivo por uma parceria visando a equipe de Basquete 3 X 3.

"Com o maior vencedor de títulos no futebol em evento no Instituto dele”, escreveu o presidente do Glorioso.

O Instituto Daniel Alves tem duas sedes na Bahia e atende cerca de 400 crianças, oferecendo aulas gratuitas de iniciação no meio esportivo.

O projeto de basquete do Botafogo vem ganhando forma desde 2021 sob o comando do diretor Carlos Salomão. Após sucesso na equipe principal, campeã sul-americana e semifinalista do NBB, o Glorioso vai ampliando os olhares e trabalha bem nas categorias de base, além de conseguir resultados imediatos na modalidade 3 x 3.