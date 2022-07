Mazzuco e John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 12/07/2022 21:45

Rio - O Botafogo segue no processo contínuo de estruturação da SAF e procura investir em novos profissionais para aperfeiçoar a gestão e crescer como instituição. Diante disso, o clube anunciou seu novo Gerente de Futebol. Trata-se de Pedro Moreira, ex-Corinthians e Cruzeiro, que terá papel estratégico no Departamento de Futebol.

Pedro Moreira assume como gerente de futebol do Botafogo Foto: Divulgação/Botafogo

- O Pedro vem exercer uma função estratégica de gestão no Departamento de Futebol. Será uma ponte importante entre a Diretoria e as áreas de coordenação e operacionais, otimizando processos e relações. É um profissional muito qualificado, bem quisto no meio, experiente e que possui todos os predicados que a SAF entende como necessárias na busca contínua pela excelência - destacou o Diretor de Futebol André Mazzuco ao site oficial do clube carioca.

Pedro é natural de Belo Horizonte e iniciou sua trajetória de 15 anos no Cruzeiro em 2007. Ele graduou-se em Educação Física com Minor em Negócios, na Appalachian State University, na Carolina do Norte – EUA. No Brasil, se especializou e chega motivado para mais um desafio na carreira.



- Chego muito motivado para trabalhar e entregar o meu máximo em prol de um Botafogo forte e vencedor. É uma grande honra vestir essa camisa e participar desse momento histórico de virada do Clube. Agradeço a confiança de John Textor e André Mazzuco - avaliou Pedro Moreira.



Quando esteve à frente do Cruzeiro, Pedro participou da criação do departamento de negócios internacionais, desenvolvendo diversos projetos e parcerias ao redor do mundo, além de assumir o cargo de Supervisor e Gerente de Futebol Profissional.



O profissional também trabalhou na Confederação Brasileira de Futebol, atuando nas seleções de base e olímpica, e estava no Corinthians como Supervisor Geral das Categorias de Base até ser contratado pelo Botafogo.



Até o momento, o diretor já conquistou o Campeão Brasileiro (2013 e 2014), Campeão da Copa do Brasil (2017 e 2018), além de títulos de Campeão Brasileiro Sub-20 (2007, 10, 12, 17), pelo Cruzeiro. Na Seleção, sagrou-se Campeão Sul-Americano Sub-15 e Vice-Campeão Mundial Sub-20 em 2015.