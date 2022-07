Martín Ojeda já aceitou a oferta do Botafogo - Divulgação/Godoy Cruz

Martín Ojeda já aceitou a oferta do BotafogoDivulgação/Godoy Cruz

Publicado 12/07/2022 17:17

Rio - A negociação do Botafogo para contratar o meia argentino Martín Ojeda, do Godoy Cruz, segue em curso. A equipe da Província de Mendoza já indicou que irá valorizar o principal jogador do elenco e faz jogo duro pela transferência do camisa 11.

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o clube argentino quer melhores condições na forma de pagamento. A ideia do Godoy Cruz é reduzir o prazo para pagamento de U$ 4 milhões (cerca de R$ 21,7 milhões) por 80% dos direitos econômicos - o que parece já ser um consenso entre as partes nas tratativas.

Martín Ojeda já acenou positivamente para a oferta do Botafogo e isso pode ser um trunfo para a diretoria alvinegra no fim das conversas. O clube deseja contar com o jogador no Rio de Janeiro nos próximos dias, mas vê tal entrave adiar os planos.