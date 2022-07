Ricardo Resende se despediu do Botafogo nas redes sociais - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/07/2022 16:15

Rio - O ex-treinador do Sub-20 do Botafogo, Ricardo Resende, se despediu do clube carioca nesta terça-feira (12) nas redes sociais. O técnico agradeceu a oportunidade de trabalhar em uma instituição marcada por ídolos como Garrincha, Nilton Santos, Didi e Jairzinho. Na manhã do último sábado, o Alvinegro havia anunciado a saída do profissional das categorias de base.

Sem Ricardo Resende, o Sub-20 do Botafogo derrotou o Fortaleza por 3 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar Thiago Camillis comandou à beira do campo a equipe alvinegra.

Confira a publicação de Ricardo Resende na íntegra:



"Oficialmente me despeço do Botafogo de Futebol e Regatas, orgulhoso de ter participado da história de um clube tão GLORIOSO, marcado por ídolos que, como Garrincha, Jairzinho, Nilton Santos e Didi, me fizeram apreciar a arte do futebol.



No comando da equipe sub-20 do Botafogo desde outubro de 2020, me dediquei, dia após dia, a levar o clube ao patamar mais alto da categoria, entregando suor, comprometimento e esforço em meu trabalho. Conseguimos não apenas revelar e formar atletas que foram e são importantes para a equipe profissional (Rafael Navarro, Matheus Nascimento, Hugo, Del Piage, Kayque, entre outros) como, ainda, conquistar relevantes títulos (Taça Rio 2020, OPG 2021, além do vice-campeonato da Copa do Brasil 2021).



Agradeço aos atletas que sempre lutaram em campo e demonstraram raça ao carregar a estrela solitária em seu peito. Agradeço à comissão técnica, staff e a todos os profissionais do clube pelo respeito e admiração mútua desenvolvidos ao longo deste período. Agradeço, por fim, à Diretoria pela confiança no meu trabalho, materializada pela oportunidade de comandar, em duas partidas, a equipe profissional do Botafogo.



Com votos de sucesso ao Botafogo, permaneço muito motivado e com desejo de ingressar em um novo desafio, com a cabeça erguida e ciente de que, na vida, como disse o lendário Kobe Bryant, grandes coisas vêm do trabalho duro e da perseverança.



'O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares'.



Obrigado pelo carinho e pela torcida de todos!



Ricardo Resende".