Martín Ojeda já aceitou a oferta do BotafogoDivulgação/Godoy Cruz

Publicado 13/07/2022 16:35

Rio - O Botafogo aumentou a proposta pelo meia argentino Martín Ojeda, destaque do Godoy Cruz e um dos protagonistas do futebol argentino nesta temporada. Outrora acenando com oferta de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,5 milhões), o Glorioso propôs na nova rodada de conversas o pagamento de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26,9 milhões) e quer a liberação imediata do jogador. A informação é do 'Lance!'.

O clube argentino tem adotado postura cautelosa na negociação do camisa 11. Isso porque Ojeda é o grande destaque da equipe de Mendoza e um dos atletas mais valorizados atualmente na Superliga Argentina.

No início das tratativas, o Godoy Cruz chegou a propor ao Botafogo que Martín Ojeda se transferisse ao fim da temporada local, no mês de outubro, situação que foi prontamente descartada pela cúpula alvinegra.

Como trunfo na negociação, o Glorioso tem a vontade do atleta em vestir o tradicional uniforme preto e branco. Ojeda já aceitou a proposta contratual e salarial do Botafogo e, conforme apurou a reportagem, já teria indicado ao diretores do Godoy seu desejo de deixar a Argentina nesta janela de transferências.

O pagamento seria realizado em parcelas que serão quitadas até o ano que vem. Internamente, a diretoria do Botafogo adota postura otimista e deseja colocar ponto final na negociação nos próximos dias.