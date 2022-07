Gustavo Sauer em treino realizado no CT Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo terá reforços importantes para a partida contra o América-MG, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos. Recuperados de problemas físicos, os atacantes Gustavo Sauer e Matheus Nascimento foram relacionados e estarão à disposição do técnico Luís Castro.

Atletas relacionados para o jogo contra o América-MG, pela Copa do Brasil #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/2ZLcnR3jl8 — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 13, 2022 Com uma lesão no tornozelo, Sauer não era relacionado para uma partida desde maio. Já Matheus Nascimento sofreu um desconforto nos últimos dias e acabou ficando fora de alguns treinamentos. O jovem DG, lateral do time B, é outra novidade na lista.

A má notícia é a ausência do meia Lucas Piazón e do zagueiro Victor Cuesta. A dupla sofreu um forte choque de cabeça na partida contra o Cuiabá e não poderá atuar por protocolo médico. No caso do zagueiro, houve ainda fraturas no rosto.

Para avançar às quartas da Copa do Brasil, o Botafogo precisará vencer o América-MG por quatro gols de diferença. Caso vença por três gols, a decisão será nos pênaltis.