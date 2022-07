Ex-técnico do Botafogo deseja sorte a Carlos Eduardo - Vitor Silva/Divulgação

Ex-técnico do Botafogo deseja sorte a Carlos EduardoVitor Silva/Divulgação

Publicado 13/07/2022 17:32

Rio - A chegada de Carlos Eduardo, novo reforço do Botafogo, foi celebrada nesta quarta-feira (13) nas redes sociais por um ex-treinador do Alvinegro. Trata-se de Emiliano Díaz, auxiliar de Ramon Díaz, que comandou o clube carioca em 2020, e desejou sucesso ao meio-campista.

"Grande irmão, chega a um clube maravilhoso e vai fazer história como sempre porque é um craque", destacou Emiliano Díaz.

Emiliano Díaz e Carlos Eduardo trabalharam juntos no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O meia é considerado um dos melhores atletas da história do clube. O treinador argentino retornou ao time árabe, e é auxiliar do pai, Ramon Díaz.

Emiliano Díaz comandou o Botafogo em apenas três partidas em 2020 como interino de Ramon Díaz, que foi afastado do trabalho após constatar um problema de saúde. Os dois foram desligados do Alvinegro depois de apresentarem uma sequência de resultados negativos em pouco mais de um mês.