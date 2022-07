Júnior Urso - Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians

Publicado 13/07/2022 13:34

Rio - Cotado para ser o novo volante do Botafogo na janela de transferências, Júnior Urso deve acabar ficando no Orlando City. De acordo com o jornalista Matheus Medeiros, o interesse pelo jogador de 33 anos, com passagens por Corinthians e Atlético-MG, esfriou nos últimos dias devido aos pedidos feitos pelo clube que disputa a MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos.

O Botafogo entende que Urso é um jogador de alta qualidade, mas não concorda com a compensação financeira pedida pelo clube norte-americano no valor de aproximadamente R$ 5,4 milhões para poder liberar o volante.

A nova postura da diretoria alvinegra mostra que o clube não pretende desembolsar quantias para contratar jogadores mais experientes e prefere 'guardar' o cofre visando a chegada de jovens jogadores com potencial de revenda.