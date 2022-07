John Textor não desistiu de contratação de impacto - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/07/2022 11:10

Rio - Apesar de tratar com tranquilidade a renovação de Gatito Fernández, o Botafogo pode ir ao mercado em busca de um novo goleiro. O setor não é prioridade, uma vez que o clube possui Douglas Borges e Diego Loureiro, que brigam pela reserva. Contudo, o Glorioso quer uma disputa maior pela titularidade, que é absoluta do paraguaio. As informações são do "GE".

De acordo com o portal, o Botafogo mapeou nomes de goleiros do cenário nacional e também estrangeiro nos últimos tempo. Houve ainda a tentativa de reforçar o setor na primeira janela, mas sem sucesso. A avaliação está seguindo para esse segundo semestre, em que as transferências serão abertas no próximo dia 18.

No entanto, o fato de o Glorioso estar a procura de um goleiro não quer dizer que perdeu a confiança por Gatito. O jogador, de 34 anos, é bem avaliado em comparação com outros nomes do futebol nacional. Apesar do contrato perto do fim, os dirigentes tratam o processo de renovação com tranquilidade.

Gatito tem contrato até o dezembro deste ano e, por isso, já tem abertura para fechar com qualquer outro clube sem anuência do Alvinegro. O goleiro recebeu sondagens de clubes brasileiros, mas não levou as situações para frente.

O clube carioca aposta na boa relação com o atleta e os representantes para tratar do assunto com calma. Nas últimas semanas, o empresário do jogador, o paraguaio Renato Bittar, esteve no Rio de Janeiro se reuniu com a diretoria alvinegra.