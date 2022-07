Matheus Nascimento - Vitor Silva/ Botafogo

Matheus NascimentoVitor Silva/ Botafogo

Publicado 14/07/2022 10:30

Rio - Considerado uma das principais promessas do Botafogo, Matheus Nascimento, de 18 anos, tem contrato com o clube carioca somente até o meio do ano que vem. Na tentativa de renovar com o jovem, o Glorioso teria realizado uma proposta ousada pelo atacante. Matheus seria emprestado a cada três meses para um clube europeu, ao fim de cada temporada do clube de General Severiano. A informação é do repórter Fernando Kallas, da "Reuters".

"Oferecemos a ele um contrato que nenhum outro jovem jogador viu no Brasil. Estamos oferecendo um contrato que é extremamente lucrativo para ele como jogador, mas que também garante para ele um lugar no elenco principal de um dos times que possuo na Europa. Ele vai jogar pelo Botafogo, mas a temporada no Brasil termina em novembro. Então podemos colocá-lo em um empréstimo de três meses na Europa para ele aprender o que é ser um jogador em uma liga superior", afirmou John Textor à agência.

O acionista majoritário do Botafogo admitiu que o clube carioca corre o risco de perder o jogador e lamentou ter chegado com a situação contratual de Matheus Nascimento nas condições que estão atualmente.

"Podemos perdê-lo porque estou atrasado nessa. Quem sabe com quem seu pai já conversou e o que já tratou com pelo menos uma dúzia de times. Mas estou oferecendo ao Matheus a chance de não pular do penhasco ao ir para a Europa muito cedo. Esses garotos saem sem estar prontos, o desenvolvimento deles dá errado. Muita coisa pode dar errado, nesses casos", disse.