Queima de fogos na porta do hotel do América-MGFoto: Reprodução

Publicado 14/07/2022 13:34 | Atualizado 14/07/2022 13:37

Rio - Na madrugada desta quinta-feira, torcedores do Botafogo fizeram um foguetório em frente ao hotel que América-MG está hospedado, no Rio. As duas equipes se enfrentam nesta quinta, às 21h, no Nilton Santos, por uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil.

Um vídeo publicado pelo perfil de uma torcida organizada do clube registra o momento em que um torcedor está dentro de um carro e mostra muitos fogos de artifício estourando. Em um dado momento, ele deixa o local e é capturado som de um xingamento ao time mineiro. A atitude passa longe de ser inédita e é utilizada por torcedores para atrapalhar o sono da delegação da equipe adversária. Como forma de repúdio, o América-MG se pronunciou e emitiu uma nota oficial sofre o caso.

Confira a nota:

"Na madrugada de quarta para quinta, na porta do hotel em que estamos hospedados, fomos surpreendidos por queima de fogos.



O América Futebol Clube repudia esse ato e pede que haja mais segurança para atletas e comissão para que não se repitam cenas que vimos em outras partidas."

O América-MG jogará com vantagem esta noite diante do Botafogo. No jogo de ida, no Independência, o clube mineiro venceu o Alvinegro por 3 a 0 e pode perder o jogo de volta por até dois gols de diferença, que ainda assim se classifica. Já o Glorioso terá de vencer por quatro gols de diferença para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil.