Fernando Marçal é o novo lateral-esquerdo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2022 14:13 | Atualizado 15/07/2022 14:17

Rio - Já treinando há algumas semanas, o lateral-esquerdo Fernando Marçal foi oficialmente apresentado como novo reforço do Botafogo para a sequência da temporada. O jogador chega diretamente da Premier League e espera a abertura da janela de transferências para poder entrar em campo com a camisa alvinegra.

Marçal acertou com o Botafogo em maio e teve como "padrinho" da negociação o lateral-direito Rafael, que já havia presenteado o atleta com uma camisa do clube. Em entrevista coletiva, o jogador destacou o peso do novo projeto na hora de aceitar a proposta.

"O que me atraiu para vir para o Botafogo foi o próprio Botafogo, um clube grande, conhecido mundialmente. Quando se trata de Botafogo, dificilmente alguém diz não. Olhamos com carinho, os dirigentes mostraram o projeto, que tem ficado claro para todo mundo. Não se constrói da noite para o dia. Aceitei porque queria fazer parte desse projeto. Temos muito trabalho, mas tenho certeza que o futuro é promissor", declarou Marçal.

A apresentação do jogador foi um dia após a eliminação da Copa do Brasil, que culminou com diversas críticas, vaias e xingamentos ao técnico Luís Castro. Ainda vendo como será inserido, Marçal destacou o tempo de trabalho para alcançar o sucesso.

"É nítido que os treinadores precisam de tempo. A gente vê isso dando resultado em outros clubes. O Renato (Portaluppi) teve ótimos resultados no Grêmio, o Abel (do Palmeiras) tem tido ótimos resultados agora. A gente não pode pegar uma exceção, que foi o Jorge Jesus, e falar: 'Esse cara é o top'. Os treinadores precisam de tempo. Tem uns que conseguem colocar isso mais rápido, mas eu acho importante a direção saber aquilo que o treinador pode dar para o seu clube. Eu, particularmente, tenho visto que, se o clube conseguir fazer esse tipo de trabalho que fizeram esses outros clubes, o Luís (Castro) vai dar muitas alegrias", destacou o jogador.