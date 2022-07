Patrick de Paula é até o momento a contratação mais cara da história do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2022 10:56

Rio - Aumentam os problemas do Botafogo para a sequência da temporada. Na noite da última quinta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil vencido por 2 a 0 pelo América-MG, o volante Patrick de Paula deixou o gramado ainda no primeiro tempo reclamando de fortes dores na coxa direita.

O lance aconteceu logo após o primeiro gol do Coelho na partida, marcado pelo atacante Felipe Azevedo. Patrick de Paula deu combate perto da área defendida pelo Alvinegro e já caiu pedindo substituição. Matheus Nascimento, atacante, entrou em seu lugar.

Após o duelo, em passagem pela zona mista, o jogador deixou o estádio caminhando com dificuldade e com semblante abatido. Patrick vinha recebendo sequência do técnico Luís Castro e apresentou grande evolução nos últimos compromissos do Botafogo.

O jogador será reavaliado pelo departamento médico do Glorioso na reapresentação do elenco, no CT Lonier, e deve fazer exames de imagem para diagnóstico completo.