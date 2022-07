Luis Castro, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2022 09:00

Rio - Sem esboçar uma reação, o Botafogo voltou a ser derrotado pelo América-MG, desta vez no Nilton Santos, e se despediu da Copa do Brasil. Em entrevista após a partida, o treinador Luis Castro minimizou a pressão que tem recebido após a sequência negativa que o Glorioso tem vivido.

"Já percebi que a coletiva quer ser encaminhada para o que é meu trabalho dentro do Botafogo. Estou há muitos anos no futebol e estou habituado a tudo. Portanto, nada me perturba e se a torcida se manifesta de forma negativa tem razões para se manifestar. Não estamos esperando que sejamos elogiados quando perdemos. Ainda mais numa eliminatória que perdemos os dois jogos. É normal a torcida se manifestar", disse.

Nos últimos cinco jogos na temporada, o Botafogo venceu apenas um e perdeu quatro. Apesar disso, Luis Castro fez questão de defender a postura do elenco alvinegro na partida contra o Coelho.

"Nesse momento, interessa dizer que comando um grupo de jogadores muito digno, trabalhador, que nunca chegam atrasados aos treinos, vão embora muito depois de terminar o treino. São concentrados, dão exemplo. Hoje, apesar da desvantagem de 3 a 0, entraram em campo muito determinados. Tivemos 26 finalizações, quisemos muito ganhar esse jogo", disse.