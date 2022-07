Matheus Nascimento - Vitor Silva/Botafogo

Matheus NascimentoVitor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2022 15:13

A renovação de Matheus Nascimento começa a se arrastar no Botafogo. O jogador, que tem contrato se encerrando no fim do ano com o Alvinegro, ainda não chegou a uma conclusão sobre o futuro com o Glorioso, que tem uma estratégia um tanto quanto diferente para convencer o estafe para a extensão.

Em entrevista após a apresentação de Fernando Marçal, na tarde desta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos, André Mazzuco afirmou que a proposta do Botafogo é ter Matheus Nascimento em uma rede envolvendo todos os clubes que pertencem a John Textor.

"Acho que vale um pouco da nossa crônica de ser um pouquinho diferente. É deixar claro o que o Botafogo quer. Temos uma oportunidade ser uma plataforma multiclubes. Temos o Lyon, Crystal Palace e Molenbeek. Algumas movimentações podem ser feitas. Não quer dizer que vamos vender um jogador para o Palace, mas podemos melhorar mandando um jogador para lá. Foi oferecido sim esse projeto para o Matheus, ele é um bom menino. Foi oferecido esse projeto pessoalmente pelo John e pelo Doug (Dougie Freedman), do Crystal, e eu. O próprio Marçal estava na Premier League, no Wolverhampton, isso aumenta a nossa responsabilidade", afirmou.



O projeto é que Matheus teria períodos de "empréstimos" nos outros clubes de Textor - principalmente em Lyon e Crystal Palace, que estão em ligas mais fortes da Europa -, mas continuaria pertencendo ao Botafogo. O clube entende que atuar no Velho Continente e ter acesso a outras culturas será bom para o desenvolvimento dele.



As negociações seguem. O jogador de 18 anos é tido como uma joia e chegou a ser capa do jornal "As" sendo colocado como alvo do Real Madrid-ESP para a janela de transferências.