Matheus Pereira está na mira do BotafogoDivulgação/Al-Hilal

Publicado 15/07/2022 16:59

Rio - Visando reforçar o seu elenco para a continuação da temporada, o Botafogo segue atento em todas as oportunidades no mercado da bola. Um dos alvos do Glorioso é o meio-campista Matheus Pereira, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que, nesta sexta-feira (15), alimentou as esperanças da torcida do clube carioca. O jogador apagou todas as suas fotos com a camisa do clube árabe no seu Instagram, dando indícios de uma possível saída da equipe.

O Glorioso chegou a fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas o Al-Hilal recusou. A ideia dos árabes é garantir a venda do jogador por um valor de cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 108.8 milhões, na cotação atual).

Segundo o jornal árabe "Saudi Sport", Matheus Pereira não deve seguir no Al-Hilal, por diversos motivos, como uma discussão com o presidente do clube e perda de espaço com o técnico Ramón Díaz. Vale lembrar que o jogador já foi treinador por Luís Castro, o que aumenta, ainda mais, a sua vontade de integrar o projeto do Botafogo.