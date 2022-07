John Textor, dono da SAF do Botafogo, segue em busca de reforços - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, dono da SAF do Botafogo, segue em busca de reforçosVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/07/2022 17:39

Rio - O futebol sul-americano segue em pauta no Botafogo. O clube chegou a um acordo salarial e contratual com Daniel Ruíz, do Millonarios-COL. Contudo, o Alvinegro ainda não se vê otimista por um acerto, isso porque a equipe colombiana simplesmente não retornou à proposta feita.

Daniel Ruiz é monitorado pelo Botafogo Foto: Divulgação/Millonarios

O Botafogo chegou a uma conclusão positiva com o jogador de 20 anos há pouco mais de uma semana e avisou ao Millonarios, reafirmando uma proposta de compra. Desde então, porém, o time colombiano não respondeu: nada positivo, negativo ou nem mesmo uma contraproposta por parte dos gringos.



Internamente, a diretoria do Botafogo acredita que isso é uma estrategia do Millonarios para esperar a janela europeia se desenrolar ainda mais, um clube do Velho Continente fizer uma proposta e eles chegarem ao Botafogo com números de outro time, "obrigando" o Glorioso a aumentar a proposta.



O Alvinegro tem um acordo de três anos com Daniel Ruíz. A parte financeira também já está sacramentada, mas nada vai acontecer, obviamente, se o Millonarios não aceitar a proposta.

A posição do Botafogo é a de não entrar em qualquer tipo de leilão, seja lá qual for. No momento, o clube não foi notificado de qualquer proposta oficial de outra equipe por Daniel Ruíz.



O colombiano, porém, chama a atenção do futebol português. Ele começou bem o Campeonato Colombiano e é o atleta com mais chances criadas na competição.