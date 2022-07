Seedorf - Com carreira invejável no futebol europeu, Clarence Seedorf encerrou a carreira no Brasil, atuando pelo Botafogo, onde jogou entre 2012 e 2014. No Alvinegro, o meia holandês marcou 24 gols em 81 partidas e conquistou o Carioca de 2013. No Velho Continente, o ex-jogador vestiu a camisa de Ajax, Real Madrid, Internazionale e Milan. - Vítor Silva/SSPress

Seedorf - Com carreira invejável no futebol europeu, Clarence Seedorf encerrou a carreira no Brasil, atuando pelo Botafogo, onde jogou entre 2012 e 2014. No Alvinegro, o meia holandês marcou 24 gols em 81 partidas e conquistou o Carioca de 2013. No Velho Continente, o ex-jogador vestiu a camisa de Ajax, Real Madrid, Internazionale e Milan. Vítor Silva/SSPress

Publicado 15/07/2022 19:30 | Atualizado 15/07/2022 19:48

Rio - Campeão Carioca em 2013, o zagueiro Antônio Carlos, ex-Botafogo, comentou em entrevista ao "Charla Podcast" sobre como era a sua relação com o holandês Clarence Seedorf na época em que atuava pelo Glorioso. Atualmente no Olaria, o jogador revelou que teve uma briga séria com o ex-jogador do Milan, e que o treinador Oswaldo de Oliveira precisou acalmar os ânimos dos atletas.

"A gente teve um atrito forte. Estava 2 a 0 Boavista. Ele já estava sem paciência comigo e com o Fábio (Ferreira). Acabou o primeiro tempo, o negão apontando pra gente. Me deu um negócio, levantei: ‘Tu tá falando comigo, negão?’. Ele levantou também. E aí veio aquela turma separar. ‘Pô, negão, a gente te respeita, você tem que respeitar a gente também. A gente está perdendo o jogo, vamos acertar para ganhar o jogo’. Isso foi o campeonato que a gente ganhou em 2013. Chegou o Oswaldo (Oliveira), quase infartou", disse, antes de completar:

"Acabou o jogo: 3 a 2. Falei: ‘pronto, agora o negão vai tampar na porrada lá fora.’ Já fui preparado. Não fiquei de costas pra ele. Ficou ele me olhando e eu olhando pra ele. O Oswaldo chegou e pediu para darmos um abraço", comentou.

O zagueiro ainda fez uma brincadeira sobre o caso, comparando sua carreira com a de Seedorf.

"Depois do jogo eu pensei: ‘Seedorf ganhou Champions League, Campeonato Italiano, Espanhol. Eu não ganhei porra nenhuma e estou querendo brigar com Seedorf. Tá de sacanagem!", finalizou Antônio Carlos.