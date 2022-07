Martín Ojeda pode ser o novo reforço do Botafogo - Divulgação/Godoy Cruz

Publicado 16/07/2022 10:40

Rio - O Botafogo definiu nas última semanas seu principal alvo para a janela de transferências: Martín Ojeda, do Godoy Cruz (ARG). Com proposta de 5 milhões de dólares, (cerca de R$ 27,1 milhões), o clube tenta a liberação imediata do meia-atacante argentino. Os empresários do atleta tentam um desfecho positivo mais rápido.

Ojeda já acenou positivamente quanto a oferta do Botafogo e indicou ao Godoy Cruz seu desejo de transferência ao futebol brasileiro para atuar pelo Alvinegro. O clube de Mendoza, no entanto, dificulta as tratativas por querer o camisa 11 até o fim da temporada - o que fez John Textor aumentar a proposta.

Ao portal 'Racing de Alma', um dos representantes de Martín Ojeda afirmou que o jogador será atualizado em breve sobre as conversas existentes.



"O interesse do Botafogo é o mais sério. Por estes dias, o representante do jogador (Ariel Bambrilla) chega a Mendoza para colocá-lo a par de como esta a situação, as propostas que existem."

O Racing é parte interessada no negócio por ter 30% dos direitos econômicos de Ojeda. O Godoy Cruz tem 50% e um grupo de empresários detém os outros 20%.