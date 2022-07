Luis Castro, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/07/2022 16:40

Rio - Sem peça de reposição para a lateral-esquerda, após perder Hugo e Daniel Borges, expulsos contra o Cuiabá, o treinador Luís Castro deve optar por DG na equipe titular. O jogador estava no time B, e chegou a ser utilizado no segundo tempo contra o América-MG, na eliminação da Copa do Brasil. O Alvinegro enfrenta o Atlético-MG, neste domingo (17), às 18h, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal "GE".

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Kanu, Carli (Lucas Piazon) e Philipe Sampaio; Saravia, Del Piage (Sauer), Tchê Tchê (Oyama), Lucas Fernandes e DG; Erison e Vinícius Lopes (Matheus Nascimento).

Além da lateral, Luís Castro também tem dúvida se mantém o esquema com três zagueiros. Contra o América-MG, Joel Carli saiu no segundo tempo, e o treinador português afirmou que foi por necessidade. No entanto, após a partida, na zona mista, o jogador argentino afirmou que não tinha nenhum problema. Caso opte pela mudança, o meio-campista Lucas Piazon pode retornar ao time alvinegro.