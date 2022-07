Martín Ojeda será novo reforço do Botafogo - Divulgação/Godoy Cruz

Publicado 18/07/2022 11:09

Rio - O Botafogo está a um detalhe de oficializar a contratação de Martín Ojeda. Após se acertar com o jogador e com o Godoy Cruz, o Glorioso só precisa saber quando o argentino irá chegar ao Rio de Janeiro para concretizar o reforço. As informações são do portal "globoesporte.com".

Com proposta definida em 5 milhões de dólares , cerca de R$ 27,1 milhões, o Botafogo espera que Ojeda chegue o mais rápido possível para reforçar o elenco para o Brasileiro. No entanto, o Godoy Cruz, seu atual clube, tenta segurar o principal destaque do time o quanto pode. Sendo assim, a alternativa discutida internamente é que ele fique no clube argentino até as últimas semanas da janela de transferências e vá para o Alvinegro perto do encerramento dela, que ocorre no dia 15 de agosto.

A negociação financeira foi resolvida sem maiores problemas, já que o jogador argentino tinha desejo de sair do clube para um mercado com mais visibilidade. O Godoy Cruz desejava receber alguma compensação e ficou satisfeito com o valor proposto pelo clube carioca.

Ojeda, de 23 anos, é considerado uma grande promessa do futebol argentino. Com passagens pelo Racing e pelo Huracán, o jovem começou a se destacar pelo Godoy Cruz. Na temporada atual, ele atuou em 24 partidas, fez nove gols e deu dez assistências.