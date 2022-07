Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/07/2022

Rio - Contra o Atlético-MG, no Nilton Santos, o Botafogo voltou a ser derrotado. Após o fim da partida, o treinador Luis Castro elogiou o comportamento da equipe e também dos torcedores que reconheceram o esforço do time, mesmo com o resultado negativo.

"Parabéns à torcida e aos meus jogadores. Não é só o resultado que conta e sim o trabalho. Essa cultura de apenas focar no resultado é um problema", afirmou.

Com a sequência negativa, o Botafogo que vinha colocando um bom público no Nilton Santos, acabou vendo a frequência dos alvinegros ser reduzida. O clube carioca perdeu nova dos últimos 12 jogos em casa. Luis Catro minimizou o ocorrido.

""O medidor de acreditar no projeto não está no número de pessoas que vão ao jogo. O torcedor é sempre o torcedor. O torcedor do Botafogoé o que vem ao estádio, o que não vem, o que vive no Brasil ou fora... Todos são torcedores. Quando eu tinha 12 anos houve a revolução em Portugal e ali eu soube o que era liberdade. As pessoas podem acreditar e não vir, as outras não. Quando os resultados não são tão bons, naturalmente as pessoas não vêm tanto. O futebol faz com que isso aconteça: bons resultados atraem e os maus afastam. Hoje foi um resultado ruim, péssimo, que magoa, mas trabalhamos muito e meus jogadores e torcida estão de parabéns. Fomos até o limite", disse.