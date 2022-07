Luís Castro está pressionado com a má fase do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/07/2022 17:15

Rio - O Botafogo de Luís Castro sofreu desfalque de última hora para o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo (17), às 18h, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gatito sofreu uma indisposição na concentração e não está apto para enfrentar a equipe mineira. Além do arqueiro, o treinador português selecionou DG para a lateral-esquerda após perder Hugo e Daniel Borges, suspensos.

Escalação do Botafogo: Douglas Borges; Saravia, Kanu, Tchê-Tchê; Gustavo Sauer, Lucas Fernandes, DG e Oyama; Vinicius Lopes, Erison e Philipe Sampaio.

Além desses jogadores, Victor Cuesta passará por uma cirurgia nas fraturas dos ossos da face após choque com Lucas Piazon, que não sofreu alterações nos exames. Na vaga de Patrick de Paula, Luís Castro optou por Luís Oyama no meio-campo. O Botafogo ocupa a décima colocação e soma 21 pontos na tabela da Série A.