Erison, atacante do BotafogoVitor_Silva

Publicado 18/07/2022 19:11

Rio - Agora é oficial: o atacante Erison renovou seu contrato com o Botafogo até 2025. Nesta segunda-feira, a extensão do vínculo foi publicada no Boletim Informativo da CBF (BID) da CBF.

Um dos destaques do Botafogo no Brasileirão, Erison chegou ao clube no início deste ano e assinou contrato até o fim de 2023. Com o bom desempenho do jogador, a diretoria alvinegra entendeu que era necessário renovar seu contrato, dando mais segurança ao clube e aumentando sua multa rescisória. O acordo pela renovação foi fechado na última semana.

Erison é o artilheiro do Botafogo na temporada. Até o momento, o "El Toro", como ficou conhecido, marcou 14 gols em 29 partidas.