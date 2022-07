John Textor, acionista do Botafogo - Vito Silva / Botafogo

John Textor, acionista do BotafogoVito Silva / Botafogo

Publicado 18/07/2022 16:41

Pedro Rocha deixou a desejar no Flamengo Divulgação/Alexandre Vidal Rio - O Botafogo tem um novo alvo para reforçar seu ataque. De acordo com a jornalista Monique Vilela, o Glorioso está interessado na contratação do atacante Pedro Rocha, ex-Flamengo e que está emprestado pelo Spartak Moscou-RUS ao Athletico-PR.

Apesar do interesse, o Botafogo terá forte concorrência para contratar Pedro Rocha. O São Paulo também está de olho no atleta e fez uma proposta que agradou os russos, ficando mais próximo de contratar o jogador de 27 anos.

Pedro Rocha teve uma passagem discreta pelo futebol carioca em 2020, quando defendeu o Flamengo por empréstimo. No Rubro-Negro, conviveu com lesões e disputou somente 11 partidas, com um único gol marcado. Defendeu também as camisas de Grêmio e Cruzeiro, além do Athletico-PR, seu atual time.