Troféu da Série B do Brasileirão - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/07/2022 12:38 | Atualizado 18/07/2022 13:06

Rio - Sem espaço no Botafogo, o meio-campista Felipe Ferreira, desceu para o time sub-23, mas não chegou a atuar em campo. Com isso, nesta segunda-feira, ele fechou acordo para ser o novo reforço da Chapecoense para a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Mario Tomasi, no Twitter.

Felipe Ferreira marcou fez 22 jogos e marcou quatro gols pelo Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Após passagem por clubes como Ferroviária, Vasco, Cuiabá e CRB, Felipe Ferreira foi contratado pelo Botafogo no início de 2021, mas nunca se firmou na equipe. Sem grande brilho, ele atuou em 22 jogos e fez quatro gols. Por isso, irá tentar retomar sua carreira em outro clube.

O Botafogo, por sua vez, tenta novos reforços nesta segunda janela de transferências e está a um detalhe para anunciar Martín Ojeda junto ao Godoy Cruz, da Argentina. O Glorioso também espera por um bom desfecho em relação ao meia do Al Hilal, Matheus Pereira. Por fim, o clube ainda aguarda um retorno do Millonarios, da Colômbia, por Daniel Ruiz, jogador no qual já teria um acordo salarial e contratual.