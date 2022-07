Erison em ação pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/07/2022 11:11

Rio - O atacante Erison renovou contrato com o Botafogo até 2025 . O jogador, de 23 anos, recebeu uma valorização salarial, e com isso, o Glorioso conseguiu aumentar sua multa rescisória, além de ampliar a sua porcentagem em relação aos direitos do atacante. Agora, para tirar Erison do Alvinegro, o clube interessado terá que desembolsar cerca de 15 milhões de euros (algo em torno de R$ 82,6 milhões). Além disso, o Glorioso passa a ter 60% dos direitos econômicos do jogador. As informações são do jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi.