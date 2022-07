Marçal assinou com o Botafogo até o fim de 2023 - Thiago Ribeiro/Botafogo

Publicado 19/07/2022 11:58

Rio - Boas notícias para o técnico Luís Castro. O Botafogo regularizou no fim da manhã desta terça-feira (19) as situações de Fernando Marçal e Eduardo no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, e os novos reforços do Alvinegro podem estrear já nesta quarta-feira, contra o Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.

A escalação dependerá do treinador português, que tem encontrado dificuldades para montar a equipe inicial devido ao alto número de desfalques do Glorioso nas últimas rodadas do primeiro turno.

Eduardo chega ao Botafogo após passagem pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, enquanto Marçal deixou o Wolverhampton, da Inglaterra, para assinar com o novo projeto de futebol do clube.

A diretoria alvinegra aguardava a documentação do Sistema Internacional de Transferências com as rescisões dos jogadores para poder dar entrada em toda a documentação na plataforma da Confederação.