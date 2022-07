André Mazzuco, Luís Castro e John Textor no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/07/2022 12:26

Rio - Com a abertura da janela de transferências, o Botafogo deverá ser bem ativo como foi no primeiro período de negociações. Além de mirar a contratação de um novo goleiro para disputar titularidade com Gatito Fernández, o Alvinegro está negociando com dois volantes e com um centroavante, que são as posições consideradas mais carentes no elenco na avaliação interna. Os nomes dos jogadores são mantidos em sigilo. As informações são do portal "GE".