John Textor reforçou seu foco na contratação de jogadores na próxima janelaVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/07/2022 14:55

Rio - Adryelson é o novo jogador do Botafogo. O defensor já está no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e, se tudo der certo, assinatura de contrato até 2025. O jogador chega para suprir uma lacuna identificada pela equipe de mercado e diretoria do Glorioso: um zagueiro rápido.

Atualmente, o Alvinegro conta com Joel Carli, Cuesta, Kanu, Klaus e Philipe Sampaio para o setor. Internamente, nenhum deles é considerado como um defensor marcado pela fácil mobilidade e rapidez para um jogador de defesa.

Foi localizada a necessidade de um jogador deste perfil, mas Adryelson não foi o único alvo. Antes, a diretoria do Glorioso tentou as contratações de Kaio Pantaleão, do Krasnodar-RUS, e Lyanco, do Southampton-ING.



Dessas, a de Kaio foi a que chegou mais perto de um final feliz. O Glorioso teve contatos iniciais bem promissores com o Krasnodar e tudo se desenrolava para um empréstimo até o fim do ano - a intenção do clube era tê-lo inicialmente por esse período por conta da paralisação do Campeonato Russo diante dos conflitos militares com a Ucrânia.

A equipe russa se mostrou interessada, mas Kaio lesionou o tornozelo em um treino durante a pré-temporada. O tempo previsto de retorno é de dois a três meses, o que afastou o interesse do Botafogo, que queria uma solução a curto prazo.



O caso de Lyanco foi menos intenso. O Botafogo manifestou o interesse de contratar com o jogador junto ao Southampton-ING. O Alvinegro colocou à mesa de um empréstimo sem custos com opção de compra, mas a equipe inglesa bateu o pé e só liberaria o defensor por pagamento de transferência, o que tirou o Alvinegro da jogada.



Lyanco tem passagem pelas categorias do Glorioso. Ele atuou no clube até o sub-17 e saiu por falta de pagamentos. Recentemente, ele animou a torcida nas redes sociais ao postar um story vendo um jogo do Botafogo.