Marçal assinou com o Botafogo até o fim de 2023Thiago Ribeiro/Botafogo

Publicado 19/07/2022 16:49

Rio - O Botafogo terá novidades para a partida contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Após serem registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta terça-feira, Fernando Marçal e Eduardo foram relacionados para a partida e podem fazer sua estreia.

Marçal já vem treinando com o grupo há um mês e é quem mais tem chances de atuar. Na última semana, ele afirmou que teria condições de jogo a partir do dia 18.

Atletas relacionados para o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/DW3Tjus0on — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 19, 2022

"A partir do dia 18, eu estou apto, estou bem fisicamente. Venho treinando com a equipe há praticamente um mês. Deixo nas mãos do treinador isso, mas estou ansioso. Já vesti várias vezes em casa a camisa do Botafogo, caiu bem", disse.