Gatito Fernández Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2022 15:10

Rio - A esposa do goleiro Gatito Fernández, Silvia, participou de uma entrevista no canal "Botafogo Nelas". Ela agradeceu bastante o carinho dos torcedores alvinegros ao paraguaio e todo o acolhimento que o jogador sempre recebeu no Botafogo.

"É muito gratificante, porque a profissão dele é difícil. Ser estrangeiro e ter geste gostando do trabalho dele acho muito lindo, emocionante. Me emociono a cada vez que gritam o nome dele. Agradeço pelo carinho e apoio de sempre, com ele e comigo", afirmou.

Silvia ainda aproveitou para revelar um sonho que o goleiro tem de realizar com a camisa do Botafogo e que em breve poderá acontecer.

"Sou botafoguense. Ele está construindo história linda no clube, espero que continue. O sonho dele é entrar com a Rafaella no campo, o que ainda não está liberado. Eu quero ver, porque minha filha já canta quando assistimos, já é botafoguense, com 1 ano e oito meses, grita “papai, faz gol”, eu falo “não, filha, tem que falar para pegar”, ela fala “pega tudo, papai”. Já é botafoguense também", disse.