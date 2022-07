Luis Segovia em atuação pelo Del Valle contra o Flamengo - Divulgação/Independiente Del Valle

Luis Segovia em atuação pelo Del Valle contra o FlamengoDivulgação/Independiente Del Valle

Publicado 20/07/2022 13:40

Rio - O Botafogo tem interesse e negociações abertas pela contratação de Luis Segovia, zagueiro do Independiente Del Valle, do Equador. As conversas acontecem com o estafe do defensor equatoriano de 24 anos. A informação é do "Transfers24h", especializado no mercado de transferências.

Para negociar o jogador imediatamente, de acordo com a publicação, o Del Valle pede U$ 200 mil (cerca de R$ 1,08 milhão), valor considerado baixo pelos padrões do Botafogo.

Segovia entrou no radar do Glorioso no início da temporada, mas as conversas não evoluíram. O zagueiro revelado pelo El Nacional já despertou interesse do Palmeiras e seu nome é bem avaliado pela diretoria alvinegra.