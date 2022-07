Matheus Nascimento é considerado uma das maiores joias da história do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2022 15:51

Rio - O Botafogo deu mais alguns passos pela renovação de contrato com o atacante Matheus Nascimento. O clube teve nova reunião com os pais do atleta, que são os responsáveis por sua carreira, e enxerga um cenário melhor do que o visto nas últimas semanas. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Na conversa, foi exposta mais uma vez a vontade do jogador em aumentar seu vínculo com o clube da estrela solitária - algo que é considerado positivo para o avanço nas tratativas.

Recentemente, o Botafogo já adotava postura preocupante devido a dificuldade encontrada para caminhar com as tratativas devido a alguns interesses do lado oposto da negociação.

Matheus Nascimento tem 18 anos, é figurinha carimbada nas convocações da Seleção Brasileira Sub-20 e desperta interesse de clubes como o Real Madrid, que o observa desde as primeiras aparições no time principal do Glorioso.