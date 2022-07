Botafogo vive fase complicada no Campeonato Brasileiro - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/07/2022 12:43

Rio - O Botafogo teve mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro com sua data modificada pela CBF. A partida contra o Atlético-GO, que seria realizada na segunda-feira (15/08), às 20h, foi antecipada para o sábado, dia 13, às 21h, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 22ª rodada.

De acordo com documento oficial divulgado pela Confederação, o jogo sofreu alterações devido a presença do Dragão nas quartas de final da Copa do Brasil, que decidirá a classificação no dia 17/08, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Este foi o segundo jogo do Botafogo no returno que teve data alterada. Anteriormente, a CBF, após pedidos do Grupo Globo para adequação da grade televisiva, havia transferido o jogo do Glorioso contra o Ceará, também no Nilton Santos, pela 21ª rodada, para o sábado (06/08), às 16h30. O duelo foi marcado inicialmente para o dia seguinte, às 11h.