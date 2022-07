Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/07/2022

Rio - O Botafogo voltou a ser derrotado na Série A, desta vez, pelo Santos, na Vila Belmiro. No entanto, apesar do resultado negativo, o quarto consecutivo do clube carioca na temporada, o técnico Luis Castro afirmou que o clube carioca merecia melhor sorte contra a equipe paulista.

"Se me perguntar se a equipe jogou bem ou mal, digo que jogou bem. Não merecia ter perdido o jogo. Teve 23 finalizações contra um Santos fora de casa. Foram 12 finalizações dentro da área, oito oportunidades claras. Construiu até dentro da área. Por isso, eu tenho que dizer que toda a construção das jogadas a equipe conseguiu os objetivos. Não conseguiu na hora da finalização. O que já aconteceu com o Erison, com o Matheus... Não posso individualizar. No futebol, tem de haver um culpado pela derrota, porque o futebol não admite que uma equipe perde. Sim, perdemos quatro jogos seguidos, mas quero tirar a responsabilidade da minha equipe e colocá-la em cima de mim. Não vou deixar que matem os jogadores do meu plantel, até porque tenho poucos jogadores", disse.

Castro ainda afirmou que o Botafogo vem evoluindo nas últimas partidas e criticou o fato de que a cobrança por resultados ser considerada a prioridade na análise no futebol brasileiro.

"O time está jogando melhor agora do que no início do campeonato, mas não estamos tendo resultados. A imprensa insiste no resultado, e quando não aparecem... Na construção de uma equipe, quando não vai bem, normalmente é uma pessoa que cai, vocês sabem quem. Queremos construir uma coisa boa para o futuro. A minha vida para o Botafogo foi para jogar bom futebol, desenvolver jogadores, ter uma nova organização. Mas compreendo que as coletivas estão muito nesse sentido, entendo", afirmou.