Marçal em sua estreia pelo BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/07/2022 11:37

São Paulo - Um dos reforços do Botafogo para o segundo semestre, o lateral Marçal estreou na equipe carioca na derrota contra o Santos. Aos 33 anos, o veterano fez seu primeiro jogo pela Série A. Ao analisar o desempenho alvinegro, o defensor concordou com a visão de Luis Castro de que o clube carioca merecia melhor sorte na partida.

"É um prazer voltar ao meu país e estrear no Brasileiro. Mas... o resultado hoje não mostra o que foi o empenho e o jogo do time. Com certeza, a gente tem coisas a melhorar, mas acredito que a atitude que tivemos hoje foi positiva. É arrumar uma coisa ou outra. E temos que já pensar no próximo jogo porque temos que somar pontos", disse o alvinegro após o jogo ao portal "globoesporte.com".

Sob o comando do treinador português Luis Castro, o Botafogo vive má fase. Nas últimas 13 partidas, o Alvinegro somou dez derrotas. Além disso, está na 12ª posição da classificação do campeonato com 21 pontos, apenas a três pontos do América-MG, primeiro da zona de rebaixamento.