Rio - Outrora especulado no Botafogo, o goleiro Mailson, do Sport, deve estar de saída do clube pernambucano para jogar no futebol árabe. O arqueiro que completará 26 anos no mês de agosto entrou na mira do Alvinegro nas últimas semanas, mas as conversas não devem avançar por um desfecho positivo. A informação é do 'NE45'.

Mailson tem contrato com o Sport até o fim da temporada e o clube da Ilha do Retiro vinha tentando uma renovação desde o início de 2022. O jogador despertou interesse de clubes como São Paulo e Coritiba, e chegou a ser nome forte no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo procura no mercado um 'sombra' para Gatito Fernández, titular da posição, que vem em iminente queda de rendimento. A diretoria alvinegra chegou a iniciar tratativas com outros jovens visando uma passagem de bastão, mas encontra dificuldades.

Maílson já disputou 156 jogos pelo Sport, desde 2017, quando começou a receber as primeiras oportunidades no clube. O goleiro era um dos destaques do Leão na Série B.