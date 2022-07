Luis Oyama, volante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Luis Oyama, volante do BotafogoVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 21/07/2022 17:12

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data e o horário do duelo entre Botafogo e Atlético-GO pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida foi antecipada do dia 15 de agosto para 13 do mesmo mês, sábado, às 21h, no Nilton Santos.

Vale destacar que a alteração acontece devido à tabela das quartas de finais da Copa do Brasil. A entidade preferiu antecipar para não haver conflito de datas, já que o Dragão segue na disputa da competição nacional e encara o Corinthians.

A CBF também alterou data e horário de outro jogo do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. A partida contra o Ceará, também no Nilton Santos, passou para o dia 6, às 16h30. O motivo da mudança foi para a adequação na grade de transmissão da detentora dos direitos da competição.

Após revés para o Santos, o Botafogo volta a campo neste sábado, às 21h, para encerrar o primeiro turno, contra o Athletico-PR, no Nilton Santos. A equipe não vence há três rodadas e tenta reencontrar o caminho das vitórias sob o comando de Luís Castro.