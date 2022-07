Botafogo sofreu derrota por 2 a 0 para o Saltos, na última quarta-feira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/07/2022 16:16

Rio - Há quatro partidas sem vencer nesta temporada, o Botafogo passa por uma grande má fase. Nesta quinta-feira (21), o comentarista Júnior, da Globo, demonstrou preocupação com o desempenho do Alvinegro, durante o programa "Seleção SporTV". Além disso, o ex-jogador aproveitou para elogiar a estreia do lateral-esquerdo Marçal, novo reforço do clube carioca.

"O Botafogo criou expectativa de que poderia acelerar o processo, mas infelizmente não é assim. O objetivo maior tem que ser os 45 pontos e a permanência, para dar continuidade ao processo que está para acontecer. Está trazendo jogadores, até criar entrosamento e incômodo ao adversário leva um pouco mais de tempo. Nesse momento, não precisa jogar bem, precisa pontuar", Júnior durante o 'Seleção SporTV'.

"Se continuar marcando passo no mesmo lugar, as rodadas vão passando, as coisas não acontecem, passa a olhar parte de baixo e sabemos como é. Passa a não respirar, jogar na margem de erro zero. Faltam 60 pontos a disputar, tem que mirar nos 24, aí as coisas vão acontecendo. Ontem deu para ver que tem muita coisa ali que não é para jogar fora. Existe um trabalho montado, feito, tudo depende de botar a bola lá dentro", completou.



"Deu uma resposta legal, um retorno legal. Primeiro pela experiência e pela liderança, vai ter participação boa. E é um jogador com recursos. Ninguém vai jogar na Premier League se não tiver talento e recursos. Fez uma boa estreia", concluiu.



No próximo sábado (23), o Botafogo enfrenta o Athletico-PR, às 21h, no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Alvinegro ocupa a décima segunda colocação e soma 21 pontos.