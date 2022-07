Chay está de saída do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 21/07/2022 17:44

Rio - O meio-campista Chay, do Botafogo, deve estar de casa nova em breve. O jogador, que perdeu espaço com Luís Castro, encaminhou a saída para o Bahia, por empréstimo, até o final deste ano.

O Glorioso chegou a receber propostas de outras equipes interessadas na contratação do camisa 14. No entanto, o jogador optou pela transferência para o Bahia, especialmente por conta de sua relação com Enderson Moreira, que comandou o Botafogo na corrida pelo título da Série B, no ano passado. O atleta teve uma de suas melhores temporadas, e deseja voltar a trabalhar com o treinador.

Os clubes já se acertaram, e a negociação está praticamente sacramentada. A tendência é de que Chay viaje para a Bahia ainda nesta semana. Em terras nordestinas, o jogador irá realizar exames, assinar o contrato e ser apresentado pelo Tricolor.

Principal nome do Botafogo em 2021, o meio-campista Chay não conseguiu repetir o desempenho no ano seguinte. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 19 oportunidades, não marcou gols e deu apenas três assistências para seus companheiros.