Jeffinho, do Botafogo - Divulgação

Jeffinho, do BotafogoDivulgação

Publicado 21/07/2022 19:51

Rio - Um dos destaques do Botafogo nas últimas partidas, o atacante Jeffinho chamou atenção de clubes europeus. De acordo com o jornalista José Passini, o Santa Clara e o Marítimo, ambos de Portugal, fizeram oferta de 500 mil euros (cerca de R$ 2,8 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador, que pertence ao Resende.

Jeffinho está emprestado ao Botafogo até o fim deste ano. Pelo contrato, o Glorioso tem prioridade na compra do atleta e tem até novembro para adquiri-lo por um valor abaixo do que foi oferecido pelos times portugueses.

Apesar dos resultados ruins do Botafogo nas últimas partidas, Jeffinho tem agradado quando é utilizado por Luís Castro. O bom desempenho, inclusive, pode fazer com que o Glorioso se antecipe e conclua a compra do jogador antes do fim do prazo.