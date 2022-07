John Textor, dono da SAF do Botafogo, segue em busca de reforços - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/07/2022 17:50

Rio - A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal aplicou uma multa de 75 mil euros, cerca de R$ 418 mil, a John Textor, empresário norte-americano que é dono do Botafogo. O motivo da punição foi por não ter comunicado à CMVM ou à Sociedade Anonima Desportiva (SAD) que havia feito negócios com o Benfica. Além dele, José António dos Santos, maior acionista individual da SAD do clube português, também recebeu uma multa com o mesmo valor.

A Comissão revelou que John Textor celebrou contratos de promessa de compra de 20% do Benfica. No entanto, em nenhum momento o empresário comunicou o acordo à CMVM.

"John Textor celebrou com o arguido José António dos Santos contratos de compra e venda de ações da referida sociedade com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, em função dos quais passou a ser imputável 25% dos direitos de voto correspondentes ao capital social dessa sociedade. Porém, Textor não comunicou, nem à CMVM, nem à sociedade participada, a aquisição de uma participação qualificada nesta sociedade dentro do prazo de quatro dias de negociação", apontou.



John Textor, que já tem participação no Crystal Palace, também comanda o Molenbeek, da Bélgica, e o Lyon, da França.